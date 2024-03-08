Девушка будет под защитой парня с такими мощными плечами: как выполнять жим штанги над головой

Как правильно выполнять жим штанги над головой

1:03 Your browser does not support the audio element. Спорт

Жим штанги над головой — одно из лучших упражнений для плеч, которое вы можете выполнять. У него много преимуществ:

Фото: wikimedia.org by Christopher Chapman is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Укрепляет верхнюю часть тела.

Развивает плечи.

Улучшает подвижность и стабильность плеча.

Как же правильно выполнять это упражнение?

Начните со штанги в стойке для приседаний, расположенной немного ниже уровня плеч. Повернув ладони от себя, возьмитесь за перекладину руками примерно на ширине плеч. Позвольте перекладине упираться вам в грудь и переднюю часть плеч. Ваши колени должны быть слегка согнуты. Встаньте, чтобы снять штангу со стойки, и сделайте шаг или два назад от стойки. Это ваше исходное положение. Поддержание хорошей осанки — плечи опущены и отведены назад, шея нейтральная, ребра расположены над тазом, ядро задействовано — поднимайте штангу прямо над головой, пока локти не будут полностью вытянуты. Будьте осторожны, чтобы не выгнуть поясницу. Под контролем опустите штангу обратно в исходное положение.