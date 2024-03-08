Девушка будет под защитой парня с такими мощными плечами: как выполнять жим штанги над головой

Жим штанги над головой — одно из лучших упражнений для плеч, которое вы можете выполнять. У него много преимуществ:
Фото: wikimedia.org by Christopher Chapman is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Укрепляет верхнюю часть тела.
Развивает плечи.
Улучшает подвижность и стабильность плеча.
Как же правильно выполнять это упражнение?
Начните со штанги в стойке для приседаний, расположенной немного ниже уровня плеч.
Повернув ладони от себя, возьмитесь за перекладину руками примерно на ширине плеч. Позвольте перекладине упираться вам в грудь и переднюю часть плеч. Ваши колени должны быть слегка согнуты.
Встаньте, чтобы снять штангу со стойки, и сделайте шаг или два назад от стойки. Это ваше исходное положение.
Поддержание хорошей осанки — плечи опущены и отведены назад, шея нейтральная, ребра расположены над тазом, ядро задействовано — поднимайте штангу прямо над головой, пока локти не будут полностью вытянуты. Будьте осторожны, чтобы не выгнуть поясницу.
Под контролем опустите штангу обратно в исходное положение.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ