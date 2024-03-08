Правила выполнения упражнение раздельное приседание со штангой

Раздельное приседание со штангой поможет вам сжигать жир и наращивать общую силу тела. Вот как выполнять его правильно:
Фото: flickr.com by Greg Westfall is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Начните со штанги в стойке для приседаний, расположенной немного ниже уровня плеч.
Стоя лицом к штанге, зайдите под нее так, чтобы ступни оказались прямо под перекладиной. Ваши колени должны быть согнуты, а штанга должна лежать на верхней части спины. Возьмитесь за перекладину ладонями вниз, расположив руки на расстоянии нескольких дюймов от плеч.
Встаньте, чтобы снять штангу со стойки, и сделайте шаг или два назад от стойки.
Поставив ноги на ширине бедер, сделайте большой шаг назад левой ногой. Держите правую ногу ровно, но позвольте левой пятке подняться, чтобы вы балансировали на подушечке левой ноги. Это исходное положение.
Держа спину ровно, а грудь приподнятой, согните оба колена примерно на 90 градусов так, чтобы левое колено едва касалось пола. (Для дополнительного комфорта можно подложить под колено подушку или коврик). Убедитесь, что ваше правое колено остается на одной линии с пальцами правой ноги.
Оттолкнитесь правой ногой и выпрямите ноги, чтобы вернуться в исходное положение.
Лучше всего во время тренировки повторять это упражнение 6 раз, а затем поменять ногу.
Важно!
Не позволяйте штанге двигаться вперед, когда вы опускаете и поднимаете корпус. Чтобы удерживать штангу в нужном положении, полностью выпрямите руки так, чтобы локти были зафиксированы, как только штанга окажется над головой. Затем отведите плечи назад и вниз. (Постарайтесь создать как можно больше пространства между плечами и ушами.) Теперь просто удерживайте это положение, приседая.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ