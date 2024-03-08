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Правила выполнения упражнение раздельное приседание со штангой

Как выполнять раздельное приседание со штангой

1:46
Спорт

Раздельное приседание со штангой поможет вам сжигать жир и наращивать общую силу тела. Вот как выполнять его правильно:

Как выполнять раздельное приседание со штангой
Фото: flickr.com by Greg Westfall is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  1. Начните со штанги в стойке для приседаний, расположенной немного ниже уровня плеч.
  2. Стоя лицом к штанге, зайдите под нее так, чтобы ступни оказались прямо под перекладиной. Ваши колени должны быть согнуты, а штанга должна лежать на верхней части спины. Возьмитесь за перекладину ладонями вниз, расположив руки на расстоянии нескольких дюймов от плеч.
  3. Встаньте, чтобы снять штангу со стойки, и сделайте шаг или два назад от стойки.
  4. Поставив ноги на ширине бедер, сделайте большой шаг назад левой ногой. Держите правую ногу ровно, но позвольте левой пятке подняться, чтобы вы балансировали на подушечке левой ноги. Это исходное положение.
  5. Держа спину ровно, а грудь приподнятой, согните оба колена примерно на 90 градусов так, чтобы левое колено едва касалось пола. (Для дополнительного комфорта можно подложить под колено подушку или коврик). Убедитесь, что ваше правое колено остается на одной линии с пальцами правой ноги.
  6. Оттолкнитесь правой ногой и выпрямите ноги, чтобы вернуться в исходное положение.

Лучше всего во время тренировки повторять это упражнение 6 раз, а затем поменять ногу.

Важно!

Не позволяйте штанге двигаться вперед, когда вы опускаете и поднимаете корпус. Чтобы удерживать штангу в нужном положении, полностью выпрямите руки так, чтобы локти были зафиксированы, как только штанга окажется над головой. Затем отведите плечи назад и вниз. (Постарайтесь создать как можно больше пространства между плечами и ушами.) Теперь просто удерживайте это положение, приседая.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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