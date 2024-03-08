Легкая тренировка со штангой, которые помогут вам начать заниматься спортом

Вы можете использовать штангу для сложных упражнений с несколькими суставами, таких как приседания и становая тяга, а также для упражнений с одним суставом, таких как сгибания бицепсов и разгибания трицепсов. Со штангой можно выполнять широкий спектр действий. И вдобавок ко всему, это не фиксированная нагрузка, то есть вы можете менять вес.
Для нашей тренировки вам потребуется штанга и стойка для приседаний. Вы можете регулировать вес между подходами, но поскольку эта тренировка длится всего 15 минут, а добавление и снятие утяжелителей отнимает много времени, вы можете выбрать один вес, который подходит для всех четырех упражнений. У вас также есть возможность использовать штангу без нагрузки.
Выполняйте упражнения по указанному количеству повторений в общей сложности за 15 минут, используя время перехода для отдыха. Наберите как можно больше кругов и повторений, но уделяйте приоритетное внимание правильной форме.
Тренировка:
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