Силовые упражнения, которые помогут вам улучшить результаты в бразильском джиу-джитсу

Для достижения наилучших результатов следуйте принципу специфичности и тренируйтесь так, чтобы максимально имитировать движения и требования данного вида спорта. Бразильское джиу-джитсу (BJJ) преимущественно наземный вид спорта, требующий сочетания стабильности, подвижности и силы в нетрадиционных положениях. Чтобы удовлетворить эти специфические потребности, мы рекомендуем программу силовых упражнений, нацеленных на все три компонента: стабильность, подвижность и силу в спорте.
Сведение бедер — важнейшее движение в BJJ. Толчок бедрами — это упражнение, при котором плечи опираются на скамью или аналогичную приподнятую поверхность, а ступни упираются в пол для разгибания бедер.
Это упражнение на подвижность бедер, которое задействует бедра за счет внутреннего и внешнего вращения в положении сидя. Начинаем с разгибания бедер (отрыв бедер от пола в положение двойного стояния на коленях). Затем перейдем к выпадам (выпад ведущей ногой вперед в положение стояния на одном колене).
Это упражнение соответствует функциональным требованиям BJJ, поскольку представляет собой наземное упражнение, включающее прогрессивные нечетные положения при каждом шаге, подвижность бедер, стабильность и обширный контроль позы.
Это упражнение нацелено на мышцы задней поверхности тела, такие как латы и трапеции, находясь в положении лежа на обоих коленях.
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