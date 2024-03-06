Энберт рассказал, какими были Щербакова, Туктамышева и Загитова в роли капитанов команд на Кубке Первого канала

Фигурист Энберт охарактеризовал Загитову, Туктамышеву и Щербакову как капитанов команд на Кубке Первого канала

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 по фигурному катанию и победитель шоу "Ледниковый период" Александр Энберт поделился своим мнением о влиянии капитанов команд на выступления фигуристов на Кубке Первого канала.

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Энберт подчеркнул, что фигурное катание является в большей степени индивидуальным видом спорта, где каждый спортсмен готовится к соревнованиям со своим тренером и своей командой. Они работают вместе до выхода на лёд и настраиваются на выступление под руководством тренера.

Однако он признал, что капитаны команд могут создать специальную атмосферу внутри команды и поднять ее настроение перед оценками. Он отметил, что все капитаны команд на Кубке Первого канала были яркими и авторитетными, но влияние каждого из них могло быть разным в зависимости от их индивидуальной натуры.

"Для Лизы это был новый опыт. Алина — уже опытный капитан. Анна в принципе тоже уже принимала участие в Кубке Первого канала. Они очень разные, и настроение в командах тоже могло быть разным: где-то более веселым, где-то более серьезным", — рассказал Энберт, слова которого приводит Газета.Ru.

На Кубке Первого канала 2024 года победу одержала синяя команда Анны Щербаковой, которая впервые выступала в роли капитана на взрослом Кубке Первого канала. Это прервало серию побед Алины Загитовой со своими командами, которая выигрывала уже трижды подряд.