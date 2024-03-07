Силовые тренировки, которые помогут спортсменам повысить эффективность бега

Силовые упражнения для бегунов

1:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Некоторые бегуны не понимают всей важности силовых тренировок в их программах бега. Было доказано, что силовые тренировки повышают эффективность бега и снижают вероятность травм.

Фото: dvidshub.net by Sgt. Bobby Yarbrough is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Если вы бегун и ищете силовые упражнения для добавления в свою программу, вот четыре практических силовых упражнения, разработанных специально для повышения ваших результатов в беге и сведения к минимуму риска травм.

Румынская становая тяга на одной ноге. Это упражнение прорабатывает мышцы голеностопа, подколенное сухожилие, среднюю и большую ягодичные мышцы и многое другое. Они имеют решающее значение для улучшения результатов при беге и снижения травматизма.

Раздельное приседание пятками вверх. Это упражнение может вызвать большую активацию мышц-разгибателей бедра, чем приседания на спине при относительной интенсивности нагрузок.

Шаг вниз и вверх. Это упражнение поможет стабилизировать восходящую или нисходящую фазы бедра. То есть увеличивает время пребывания в напряжении и создает больше возможностей для повышения двигательного контроля и стабильности.

Скручивания подколенного сухожилия поролоновым валиком для одной ноги. Это упражнение поможет проработать икроножные и ягодичные мышцы и натренирует устойчивость бедра в поперечной плоскости движения (предотвращает вращение бедра).

Список упражнений полезен, однако крайне важно включить их в тренировочный цикл с соответствующим объемом и интенсивностью. Необходимо выполнять 2-3 силовых тренировки в неделю и включить в них 2-4 упражнения на силу нижней части тела.