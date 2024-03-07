Какие упражнения выполнять для плечевого сустава на тренировках верхней части тела

Упражнения для плечевого сустава необходимы для последующей тренировки на верхнюю часть тела. Они помогают спортсменам практически в каждом движении. Важно поддерживать максимальную силу и подвижность плеч.
Вот несколько упражнений по разработке плечевого сустава:
Вращения.
Тачки или управляемые суставные вращения. Нужно медленно перемещать плечо по всему диапазону движений. Медлительность поможет выявить места, где сустав напряжен и которые нуждаются в улучшении.
Внутреннее вращение с согнутыми руками. Поднимите руку на уровень груди и сгибайте ее под углом 90 градусов (как кактус). Затем поверните руку вниз, пока не почувствуете легкую боль. Затем выполните обратное движение, пока пальцы не будут направлены вверх.
Внешнее вращение с согнутыми руками. Его можно выполнять, поднося руку к грудной клетке и сгибая ее на 90 градусов. Цель — повернуть сустав поперек туловища в сторону спины. Важно выполнять вращения с устойчивой опорой на локоть.
Вращательные движения прямыми руками.
Фермерские переноски - отличное базовое упражнение. Оно требует стабильности всей задней цепи. Это упражнение открывает плечи для улучшения осанки и привлечения лопаток и широчайших мышц.
Пуловеры для прямых рук. Это упражнение воздействует на верхнюю часть груди и плечи. Суставы вращаются, напоминая автомобили. Если автомобили доставляют удовольствие, пуловеры могут сделать еще один шаг вперед, добавив сопротивление в часть движений.
Мертвые зависания. Мертвые подвесы формируют осанку для лопаток. Это упражнение снимает напряжение в позвоночнике под действием силы тяжести. Открытые плечи могут улучшить подвисание, сохраняя лопатку в безопасности. Активируя лопатку, вы сохраняете вращательную манжету и улучшаете эффективность подтягивания.
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