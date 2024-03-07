Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Stalker лишился русского дубляжа на всех консолях
Железная причина бросить есть сахар
Филипп Киркоров вышел в свет в костюме с милитари принтом: скоро в армию
JAMA Network: резкое сокращение финансов повышает риск развития деменции
Как к наличию собаки относится религия
Свинина с картофелем в духовке: сытное блюдо, с которым справится любой мужчина
Этот цветок привлекает внимание своими яркими и красивыми цветами
Как решить проблему сухих и треснувших губ: семь советов дерматологов
Режиссер Сарик Андреасян назвал актера Никиту Кологривого народным героем
Какие упражнения выполнять для плечевого сустава на тренировках верхней части тела

Упражнения для плечевых суставов

2:02
Спорт

Упражнения для плечевого сустава необходимы для последующей тренировки на верхнюю часть тела. Они помогают спортсменам практически в каждом движении. Важно поддерживать максимальную силу и подвижность плеч.

Упражнения для плечевых суставов
Фото: unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вот несколько упражнений по разработке плечевого сустава:

Вращения.

Тачки или управляемые суставные вращения. Нужно медленно перемещать плечо по всему диапазону движений. Медлительность поможет выявить места, где сустав напряжен и которые нуждаются в улучшении.

Внутреннее вращение с согнутыми руками. Поднимите руку на уровень груди и сгибайте ее под углом 90 градусов (как кактус). Затем поверните руку вниз, пока не почувствуете легкую боль. Затем выполните обратное движение, пока пальцы не будут направлены вверх.

Внешнее вращение с согнутыми руками. Его можно выполнять, поднося руку к грудной клетке и сгибая ее на 90 градусов. Цель — повернуть сустав поперек туловища в сторону спины. Важно выполнять вращения с устойчивой опорой на локоть.

Вращательные движения прямыми руками.

Фермерские переноски - отличное базовое упражнение. Оно требует стабильности всей задней цепи. Это упражнение открывает плечи для улучшения осанки и привлечения лопаток и широчайших мышц.

Пуловеры для прямых рук. Это упражнение воздействует на верхнюю часть груди и плечи. Суставы вращаются, напоминая автомобили. Если автомобили доставляют удовольствие, пуловеры могут сделать еще один шаг вперед, добавив сопротивление в часть движений.

Мертвые зависания. Мертвые подвесы формируют осанку для лопаток. Это упражнение снимает напряжение в позвоночнике под действием силы тяжести. Открытые плечи могут улучшить подвисание, сохраняя лопатку в безопасности. Активируя лопатку, вы сохраняете вращательную манжету и улучшаете эффективность подтягивания.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы

Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.

Как справиться с линькой у кошки
Посадите в саду дербенник
Этот дивный многолетник украсит сад пышными кустами: хорошо растёт в полутени, устойчиво к холоду
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
Избегайте переплаты: лучшие дни и время для покупки дешевых авиабилетов
Французские аристократы не отличались хорошими манерами Сергей Лебедев В США сатанистам разрешили продвигать своё учение в школах Дмитрий Плотников Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова
Говорим о причинах отпадания листьев на фикусе, чтобы вы их устранили
Мокрое дело: стоит ли топить новорожденных котят — что говорит церковь и закон
В США рассказали о значении борьбы F-35 с ПВО РФ на Украине для Азии
В США рассказали о значении борьбы F-35 с ПВО РФ на Украине для Азии
Последние материалы
JAMA Network: резкое сокращение финансов повышает риск развития деменции
Как к наличию собаки относится религия
Свинина с картофелем в духовке: сытное блюдо, с которым справится любой мужчина
Этот цветок привлекает внимание своими яркими и красивыми цветами
Как решить проблему сухих и треснувших губ: семь советов дерматологов
Режиссер Сарик Андреасян назвал актера Никиту Кологривого народным героем
Фестиваль "Чкаловская рыбалка-2024" превзошел все предыдущие мероприятия по масштабам в своей истории
Миллионы опасных автомобилей с неисправными подушками безопасности: новый отчет NHTSA
Молодая спутница Брэда Питта Инес де Рамон помогает ему пережить развод с Анджелиной Джоли
Панакота с кофейным сиропом и пралине на сгущёнке: изысканное удовольствие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников