Кирьяков считает, что в РПЛ нет действительно топовых нападающих

Тренер Кирьяков считает, что в большей части команд РПЛ нападающие "достаточно среднего уровня"

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный футболист прошлого и тренер Сергей Кирьяков ответил на вопрос о том, есть ли в Российской Премьер-Лиге нападающие, которые напоминают ему лучшую версию самого самого.

Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Бекетова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Кирьяков, который играл за "Динамо" Москва, немецкие "Гамбург" и "Карлсруэ", а также выступал за сборные СССР, СНГ и России, сказал, что не хочет себя хвалить, поэтому лучше воздержится от ответа.

Спортсмен добавил, что не может назвать топ-3 российских нападающих, так как по его мнению, большинство из них имеют средний уровень. Кирьяков отказался называть какого-либо игрока "топовым" или "супер".

"В большинстве команд нападающие достаточно среднего уровня. Ни про одного не скажу: топ, супер", — сказал Кирьяков в разговоре с "Чемпионатом".