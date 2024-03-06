Супруга Валерия Карпина написала, что ей хотелось бы получить от мужа на 8 марта

Супруга главного тренера "Ростова" и сборной России Валерия Карпина Дарья поделилась с подписчиками своим желанием получить особый подарок на 8 марта.
Она выразила свою просьбу в посте на социальных сетях. Дарья написала, что не нуждается в материальных подарках, ей важна лишь любовь и забота мужа.
В своем сообщении она благодарит Валерия 63 раза.
"Любимый мой, ты много раз спрашивал, что я хочу на 8 Марта, мне ничего не надо. Только твоя любовь и забота. Спасибо тебе "63" раза", — написала Дарья Карпина в соцсети.
При этом буква "О" в посте супруги тренера заменена на логотип известного автомобильного бренда Mercedes-Benz.
Валерий Карпин, 55-летний тренер, является главным тренером "Ростова" с перерывами с 2017 года и тренером сборной России с 2021 года. Ранее он работал в армавирском клубе "Торпедо", испанской "Мальорке" и московском "Спартаке".
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