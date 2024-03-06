Супруга Валерия Карпина написала, что ей хотелось бы получить от мужа на 8 марта

Жена тренера сборной РФ Валерия Карпина рассказала, что хотела бы получить от мужа на 8 марта

1:02 Your browser does not support the audio element. Спорт

Супруга главного тренера "Ростова" и сборной России Валерия Карпина Дарья поделилась с подписчиками своим желанием получить особый подарок на 8 марта.

Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Она выразила свою просьбу в посте на социальных сетях. Дарья написала, что не нуждается в материальных подарках, ей важна лишь любовь и забота мужа.

В своем сообщении она благодарит Валерия 63 раза.

"Любимый мой, ты много раз спрашивал, что я хочу на 8 Марта, мне ничего не надо. Только твоя любовь и забота. Спасибо тебе "63" раза", — написала Дарья Карпина в соцсети.

При этом буква "О" в посте супруги тренера заменена на логотип известного автомобильного бренда Mercedes-Benz.

Валерий Карпин, 55-летний тренер, является главным тренером "Ростова" с перерывами с 2017 года и тренером сборной России с 2021 года. Ранее он работал в армавирском клубе "Торпедо", испанской "Мальорке" и московском "Спартаке".