Министр спорта России заявил, что "Игры будущего" хотят сделать ежегодным мероприятием

Матыцин: Игры будущего планируется сделать ежегодным

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Олег Матыцин, который является министром спорта РФ, сделал заявление о том, что "Игры будущего" будут проводиться ежегодно. Он рассказал о надежде на то, что и в соседних странах Игры будут проходить с таким же успехом, как в России.

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Матыцин поделился, что к "Играм будущего" проявляют интерес многие страны. Организация, которая покровительствует Играм, планирует в ближайшее время начать открывать заявочные центры.

"Игры будущего" — новейшие международные состязания по смешанным видам дисциплин, в которых объединяются технологии и спорт (фиджитал).

В России такие соревнования состоялись в городах Казань и Сочи в период с 21 февраля по 3 марта. В них приняли участие более 107 стран.