Криштиану Роналду встретился с российским боксером и пожелал ему удачи в бою за звание чемпиона мира

8 марта российский борец Магомед Курбанов будет биться за звание чемпиона мира с Исраилом Мадримовым, представителем Узбекистана. Встреча состоится в Эр-Рияде.
Криштиану Роналду при встрече с Магомедов Курбановым во время просмотра нового спортивного зала пожелал российскому борцу удачи.
Сам Курбанов рассказывает, что при встрече с Роналду они обсуждали бои, важность сгонки веса и прочее. Также наш борец спросил у футболиста, планирует ли он сам выходить на ринг. На это Роналду ответил, что не собирается, так как он просто играет. А в завершении беседы он пожелал Курбанову удачи на поединке.
Напомним, что раньше титул чемпиона мира в среднем весе по единоборствам носил американец Джермеллу Чарло. Но сейчас пояс свободен, и у Магомедова наряду с Мадримовым есть все шансы его заполучить.
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