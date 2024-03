Криштиану Роналду встретился с российским боксером и пожелал ему удачи в бою за звание чемпиона мира

8 марта российский борец Магомед Курбанов будет биться за звание чемпиона мира с Исраилом Мадримовым, представителем Узбекистана. Встреча состоится в Эр-Рияде.

Фото: flickr.com by Oleg Dubyna is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic