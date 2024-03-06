Криштиану Роналду встретился с российским боксером и пожелал ему удачи в бою за звание чемпиона мира

Роналду пожелал удачи Магомеду Курбанову в бою за титул чемпиона мира

8 марта российский борец Магомед Курбанов будет биться за звание чемпиона мира с Исраилом Мадримовым, представителем Узбекистана. Встреча состоится в Эр-Рияде.

Фото: flickr.com by Oleg Dubyna is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Криштиану Роналду при встрече с Магомедов Курбановым во время просмотра нового спортивного зала пожелал российскому борцу удачи.

Сам Курбанов рассказывает, что при встрече с Роналду они обсуждали бои, важность сгонки веса и прочее. Также наш борец спросил у футболиста, планирует ли он сам выходить на ринг. На это Роналду ответил, что не собирается, так как он просто играет. А в завершении беседы он пожелал Курбанову удачи на поединке.

Напомним, что раньше титул чемпиона мира в среднем весе по единоборствам носил американец Джермеллу Чарло. Но сейчас пояс свободен, и у Магомедова наряду с Мадримовым есть все шансы его заполучить.