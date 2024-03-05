"Тяжёлый труд": хоккеист Яковлев высказался о главных качествах хорошего тренера

По мнению хоккеиста, олимпийского чемпиона Егора Яковлева, хороший тренер должен вкладывать душу в свою работу и фанатеть от неё. Спортсмен отметил, что сейчас мало действительно хороших детских тренеров по хоккею. У идеального наставника должен быть опыт, который был бы достаточным для передачи юным спортсменам.
Яковлев отметил, что сейчас мало профессионалов, который идут работать детским тренером.
"Потому что это адский тяжёлый труд", — признался спортсмен в интервью ведущей Телеканала "360" Марусе Михейчик в программе "Спорт с Марусей".
По словам хоккеиста, детский тренер — очень непростая профессия. Хороший специалист должен уметь достучаться до ученика и задать правильное направление. В связи с этим многие профессионалы сразу работают только со взрослыми.
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