Несколько советов для игры в бадминтон, которые помогут вам выиграть соперника

Цель игры в бадминтон — перебросить волан через сетку и заставить его приземлиться на противоположной площадке. Если вашему сопернику удается отбить волан, происходит розыгрыш. Если вы выигрываете этот розыгрыш, то есть заставляете соперника выбить волан из игры или попасть им в сетку, вы выигрываете очко. Для победы в сете вам необходимо набрать 21 очко. А чтобы одержать победу в матче — выиграть в 2-х сетах из 3-х.
Для более быстрой и легкой победы мы собрали вам несколько советов.
Вы должны эффективно применять приемы захвата. Вы сможете играть в игру, только если будете хорошо держать ракетку. В бадминтоне существует три техники захвата, а именно: хват справа, хват слева и скошенный хват.
Большинство новичков каждый раз получают волан одним и тем же способом. Это позволяет сопернику легко судить, обманывать и забивать против вас. Поэтому, принимая подачу, лучше всего пробовать варианты ударов, чтобы сделать розыгрыш немного запутанным.
Часто волан может оказаться слишком близко к сетке. Если волан попадает в верхнюю часть сетки и пролетает мимо, это называется "разрешите подавать" и игрок должен снова подать волан. Более того, если что-либо из вашей одежды, обуви или ракетки касается сетки, это считается ошибкой и может уменьшить ваши очки.
Двойной удар в бадминтоне означает удар воланом два раза подряд. Например, если вы с партнером получаете волан и оба пытаетесь его отбить, он касается обеих ваших ракеток. Кроме того, ошибкой считается, если вы бьете по волану более одного раза на своей площадке.
С этими советами вы сможете легко и быстро научиться играть и выигрывать в бадминтон. Удачи!
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.