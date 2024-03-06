Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инновации для сельского хозяйства: урожай в России растят ИИ и цифровые платформы
"Объединённый Банк Республики" исключён из системы страхования вкладов
Как защитить морковь от морковной мухи
Британские учёные выпустили генетически модифицированных комаров в Бразилии
Тенденции автомобильного рынка в России: прогноз на 2024 год от эксперта
Midnight Ghost Hunt появится в Steam в конце марта
Какой суп является самым полезным?
Почему кошек так привлекают пакеты
Жители деревни под Калугой не обрадовались будущему появлению супертюрьмы по соседству
Несколько советов для игры в бадминтон, которые помогут вам выиграть соперника

Полезные советы для игры в бадминтон

2:35
Спорт

Цель игры в бадминтон — перебросить волан через сетку и заставить его приземлиться на противоположной площадке. Если вашему сопернику удается отбить волан, происходит розыгрыш. Если вы выигрываете этот розыгрыш, то есть заставляете соперника выбить волан из игры или попасть им в сетку, вы выигрываете очко. Для победы в сете вам необходимо набрать 21 очко. А чтобы одержать победу в матче — выиграть в 2-х сетах из 3-х.

Полезные советы для игры в бадминтон
Фото: wikimedia.org by Syed Ahmad Fathi is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Для более быстрой и легкой победы мы собрали вам несколько советов.

Правильный захват

Вы должны эффективно применять приемы захвата. Вы сможете играть в игру, только если будете хорошо держать ракетку. В бадминтоне существует три техники захвата, а именно: хват справа, хват слева и скошенный хват.

  • Захват ракетки справа. Он подобен рукопожатию. Между вашим большим и указательным пальцами образуется "V". Лицевая сторона ракетки обращена к краям корта.
  • Захват слева. При этой технике захвата большой палец находится на более широкой части хвата, а пальцы обхватывают рукоятку. Кроме того, ракетка обращена лицевой стороной к полу.
  • Скошенный хват. При скошенном хвате большой палец находится на выступе рукояти таким образом, чтобы лицевая сторона вашей ракетки находилась под углом к полу. Головка ракетки движется по кругу.

Правильный прием волана

Большинство новичков каждый раз получают волан одним и тем же способом. Это позволяет сопернику легко судить, обманывать и забивать против вас. Поэтому, принимая подачу, лучше всего пробовать варианты ударов, чтобы сделать розыгрыш немного запутанным.

Нельзя касаться сетки

Часто волан может оказаться слишком близко к сетке. Если волан попадает в верхнюю часть сетки и пролетает мимо, это называется "разрешите подавать" и игрок должен снова подать волан. Более того, если что-либо из вашей одежды, обуви или ракетки касается сетки, это считается ошибкой и может уменьшить ваши очки.

Нельзя допускать двойного удара

Двойной удар в бадминтоне означает удар воланом два раза подряд. Например, если вы с партнером получаете волан и оба пытаетесь его отбить, он касается обеих ваших ракеток. Кроме того, ошибкой считается, если вы бьете по волану более одного раза на своей площадке.

С этими советами вы сможете легко и быстро научиться играть и выигрывать в бадминтон. Удачи!

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники

Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.

Много пользы для огорода приносит полынь. Какую именно?
Мифы и правда о надежности двигателей Kia Rio и Hyundai Solaris
Автоэксперт рассказал правду о надежности моторов Kia Rio и Hyundai Solaris, произведённых в Китае
Польза или вред сухофруктов: мнение нутрициолога
Взойдут даже старые семена: рассказываем как это делать
Западные партнёры начинают понимать, что Украина тянет их на дно Дмитрий Плотников Пентагон опроверг слова министра обороны Сингапура об F-35, выдав цели НАТО Любовь Степушова
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Обнаружить это животное спустя 87 лет помогла собака: в Южной Африке переоткрыли необычный золотой вид кротов
Урожай голубики будет хорошим, если правильно подкормить голубику
Урожай голубики будет хорошим, если правильно подкормить голубику
Последние материалы
Цены на продукты питания в Дубае соответствуют ценам в Москве
Балицкий выразил надежду на полное освобождение от ВС Украины Запорожья в ближайшее время
В Москве задержали подозреваемых в страховом мошенничестве на 5 млн рублей
Хозяйкам дали рецепт самодельного чистящего средства для дома
Сборы кинопроката в 2024 году могут превысить прошлогодние 40 млрд рублей
РИА Новости: 18 пострадавших госпитализированы после пожара на Шагонарской ТЭЦ
Съёмки фильма "Пункт назначения 6" скоро стартуют
Выращиваем мандарин дома! Это возможно!
Увеличенный риск головных болей у детей: влияние электронных сигарет и питания
Что делать, если колесо автомобиля постоянно спускается: советы эксперта из шиномонтажной мастерской
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников