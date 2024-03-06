Несколько советов для игры в бадминтон, которые помогут вам выиграть соперника

Полезные советы для игры в бадминтон

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Цель игры в бадминтон — перебросить волан через сетку и заставить его приземлиться на противоположной площадке. Если вашему сопернику удается отбить волан, происходит розыгрыш. Если вы выигрываете этот розыгрыш, то есть заставляете соперника выбить волан из игры или попасть им в сетку, вы выигрываете очко. Для победы в сете вам необходимо набрать 21 очко. А чтобы одержать победу в матче — выиграть в 2-х сетах из 3-х.

Фото: wikimedia.org by Syed Ahmad Fathi is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Для более быстрой и легкой победы мы собрали вам несколько советов.

Правильный захват

Вы должны эффективно применять приемы захвата. Вы сможете играть в игру, только если будете хорошо держать ракетку. В бадминтоне существует три техники захвата, а именно: хват справа, хват слева и скошенный хват.

Захват ракетки справа. Он подобен рукопожатию. Между вашим большим и указательным пальцами образуется "V". Лицевая сторона ракетки обращена к краям корта.

Захват слева. При этой технике захвата большой палец находится на более широкой части хвата, а пальцы обхватывают рукоятку. Кроме того, ракетка обращена лицевой стороной к полу.

Скошенный хват. При скошенном хвате большой палец находится на выступе рукояти таким образом, чтобы лицевая сторона вашей ракетки находилась под углом к полу. Головка ракетки движется по кругу.

Правильный прием волана

Большинство новичков каждый раз получают волан одним и тем же способом. Это позволяет сопернику легко судить, обманывать и забивать против вас. Поэтому, принимая подачу, лучше всего пробовать варианты ударов, чтобы сделать розыгрыш немного запутанным.

Нельзя касаться сетки

Часто волан может оказаться слишком близко к сетке. Если волан попадает в верхнюю часть сетки и пролетает мимо, это называется "разрешите подавать" и игрок должен снова подать волан. Более того, если что-либо из вашей одежды, обуви или ракетки касается сетки, это считается ошибкой и может уменьшить ваши очки.

Нельзя допускать двойного удара

Двойной удар в бадминтоне означает удар воланом два раза подряд. Например, если вы с партнером получаете волан и оба пытаетесь его отбить, он касается обеих ваших ракеток. Кроме того, ошибкой считается, если вы бьете по волану более одного раза на своей площадке.

С этими советами вы сможете легко и быстро научиться играть и выигрывать в бадминтон. Удачи!