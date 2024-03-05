Борис Иванищев рассказал подробности ухода Андрея Скабелки с поста главного тренера

Генеральный директор «Барыса» об уходе главного тернера

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Борис Иванищев, который работает генеральным директором хоккейного клуба "Барыс" рассказал, почему Андрей Скабелка покинул пост главного тренера команды осенью 2023 года.

Фото: hcbarys.kz

Он сказал, что повторный приход в команду "Барыс" Скабелки ожидался более успешным, и были надежды на лучший результат. Но не сложилось. Команда потеряла ведущего защитника, который был в основе многих схем игры. Поэтому, после многочисленных проигрышей было принято решение заменить тренерский состав команды, чтобы как-то расшевелить игроков.

Борис Иванищев подчеркивает, что с Андреем Скабелкой команда рассталась в хороших отношениях.

Напомним, что по результатам чемпионата команда "Барыс" не прошла в плей-офф, заняв 12-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.