Борис Иванищев рассказал подробности ухода Андрея Скабелки с поста главного тренера

Борис Иванищев, который работает генеральным директором хоккейного клуба "Барыс" рассказал, почему Андрей Скабелка покинул пост главного тренера команды осенью 2023 года.
Он сказал, что повторный приход в команду "Барыс" Скабелки ожидался более успешным, и были надежды на лучший результат. Но не сложилось. Команда потеряла ведущего защитника, который был в основе многих схем игры. Поэтому, после многочисленных проигрышей было принято решение заменить тренерский состав команды, чтобы как-то расшевелить игроков.
Борис Иванищев подчеркивает, что с Андреем Скабелкой команда рассталась в хороших отношениях.
Напомним, что по результатам чемпионата команда "Барыс" не прошла в плей-офф, заняв 12-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.
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