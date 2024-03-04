Туктамышева объяснила, почему решила приостановить спортивную карьеру

Известная российская фигуристка и чемпионка в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева объявила о своем решении приостановить спортивную карьеру.
Туктамышева пояснила, что это решение связано с тем, что российским спортсменам до сих пор не разрешено участвовать в международных соревнованиях.
Фигуристка отметила, что Российская федерация фигурного катания делает всё возможное для мотивации и поддержки спортсменов, но для тех, кто уже испытал радость побед на международной арене, этого недостаточно.
"Это всё, конечно, очень помогает, но тем спортсменам, которые уже почувствовали вкус побед, особенно международных, а у меня большой опыт в этом плане, не хватает этих эмоций", — сказала Туктамышева, которую цитирует NHK.
В текущем сезоне 27-летняя Туктамышева не принимала участия на официальных соревнованиях, предпочтя взять паузу в своей карьере. Она активно участвовала в различных ледовых шоу.
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