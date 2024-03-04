Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как снизить риск рака с помощью правильного питания: рекомендации экспертов
Россиянка выразила недовольство назойливым вниманием со стороны мужчин во время своего отпуска в Хургаде
Попугай Алекс признан самым умным среди всех домашних пернатых
Автоэксперт Иванский назвал главные ошибки водителей, из-за которых машина ржавеет
Pronyx высказался после финала "Игр Будущего 2024"
Густой домашний йогурт: только молоко и закваска
ERR: провал контрнаступления ВС Украины вызвал рост авторитета Путина и России
Автоэксперт Стрельников назвал машину, которую можно купить за семь зарплат
Торговцев женщинами в Испании задержали
Тренер Гладилин объяснил, почему "Спартаку" не удалось переиграть "Оренбург"

Тренер Гладилин считает, что "Спартак" сыграл вничью с "Оренбургом" из-за недостатка концентрации

1:10
Спорт

Бывший футболист и тренер московского клуба "Спартак" Валерий Гладилин отметил, что ЦСКА не смог одержать победу в матче с "Оренбургом" из-за нехватки концентрации.

Тренер Гладилин считает, что "Спартак" сыграл вничью с "Оренбургом" из-за недостатка концентрации
Фото: Wikipedia by Дмитрий Садовников is licensed under CC BY-SA 3.0

Гладилин отметил, что команда ЦСКА не смогла достичь преимущества, чтобы завершить игру в свою пользу. Он также отметил прекрасную игру "Оренбурга", который смог удержать ничью.

Гладилин подчеркнул, что ЦСКА имел возможность победить, ведя со счетом 1:0, но пропустил неожиданный гол в конце игры.

"Победа армейцев просматривалась — они вели 1:0 и пропустили какой-то фантастический мяч в самом конце игры. Акинфеев даже не ожидал такого, если бы форварду дали шанс повторить такой удар, вряд ли бы у него это получилось. Но это уже не важно. В футбол надо играть до финального свистка", — сказал Гладилин.

Гостевой матч "Орегбурга" с ЦСКА 2 марта в ходе 19-го тура РПЛ завершился со счётом 1:1, напоминает Газета.Ru.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги "Оренбург" занимает 14-е место и в следующем матче сыграет с "Балтикой" из Калининграда.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Уникальный способ сделать фары авто как новые: всего один простой ингредиент

У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.

Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов
Как отпугнуть кошек от грядок
Надоедливые соседские коты перестанут валяться на ваших грядках: в ход пустите эти приёмы - безопасны для животных
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Плоды вырастают до 2 кг: гигантский сорт томатов завалит урожаем - у него превосходный вкус и устойчивость к болезням
Дмитрий Медведев показал карту границ новой России, сделав территориальные уступки Румынии и Польше Любовь Степушова Потеря танков Abrams M1 показала несостоятельность тактики США на Украине Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев
Что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений
Внесите это "чёрное золото" в сад: плодородность земли вырастет
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Последние материалы
Автоэксперт Стрельников назвал машину, которую можно купить за семь зарплат
Торговцев женщинами в Испании задержали
BILD: ВСУ с трудом держат оборону вдоль водоёмов к западу от Авдеевки
NYT: США, Великобритания и Франция могут помогать Украине в наведении ракет на цели в тайне
Россиянка посетила Узбекистан и рекомендует быть внимательными в общении с привлекательными мужчинами
Политик Филиппо: Макрон очень бурно реагирует на унижения
Как победить паутинного клеща
Пал сухой травы на площади 10 гектаров локализовали спасатели
Ложный взлом Epic Games: коварная схема Mogilevich
Простые правила для поддержания здорового рациона: советы врача-эндокринолога Чепыговой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников