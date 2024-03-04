Тренер Гладилин объяснил, почему "Спартаку" не удалось переиграть "Оренбург"

Тренер Гладилин считает, что "Спартак" сыграл вничью с "Оренбургом" из-за недостатка концентрации

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший футболист и тренер московского клуба "Спартак" Валерий Гладилин отметил, что ЦСКА не смог одержать победу в матче с "Оренбургом" из-за нехватки концентрации.

Фото: Wikipedia by Дмитрий Садовников is licensed under CC BY-SA 3.0

Гладилин отметил, что команда ЦСКА не смогла достичь преимущества, чтобы завершить игру в свою пользу. Он также отметил прекрасную игру "Оренбурга", который смог удержать ничью.

Гладилин подчеркнул, что ЦСКА имел возможность победить, ведя со счетом 1:0, но пропустил неожиданный гол в конце игры.

"Победа армейцев просматривалась — они вели 1:0 и пропустили какой-то фантастический мяч в самом конце игры. Акинфеев даже не ожидал такого, если бы форварду дали шанс повторить такой удар, вряд ли бы у него это получилось. Но это уже не важно. В футбол надо играть до финального свистка", — сказал Гладилин.

Гостевой матч "Орегбурга" с ЦСКА 2 марта в ходе 19-го тура РПЛ завершился со счётом 1:1, напоминает Газета.Ru.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги "Оренбург" занимает 14-е место и в следующем матче сыграет с "Балтикой" из Калининграда.