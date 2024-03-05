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Основные правила для игры в бадминтон, которые помогут вам играть и выигрывать

Освоение игры: основные правила бадминтона для лучшей игры

1:59
Спорт

Бадминтон достаточно простой вид спорта. Он не так популярен, как футбол, волейбол или хоккей, но он интересен, доступен и более прост.

Освоение игры: основные правила бадминтона для лучшей игры
Фото: pixabay.com by annca is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вот некоторые правила, которые вы должны усвоить, чтобы играть в бадминтон.

Правила подачи

  • Переходите на следующую точку подачи, после того как набрали очко.
  • Подавайте мяч не выше, чем 1,15 метра от поверхности корта.
  • Не держите ракетку фазой вверх во время подачи.
  • Подавайте волан ниже линии талии.
  • Держите ноги на земле во время подачи.
  • Не совершайте ненужные задержки при подаче

Экипировка

Нельзя быть на корте в уличной (не профессиональной) обуви. Кроме того, вы должны уделять пристальное внимание выбору ракетки и волана, которые вы используете в игре. Ракетка должна удобно расположиться у вас в руке и при этом обеспечивать высочайшую производительность.

Работа ног

В бадминтоне главное — держать волан в воздухе. Это зависит от того, насколько быстро вы можете передвигаться по корту. Чтобы улучшить работу ног, вы можете выполнять специальные упражнения:

  • Движения тенью. Это отличное упражнение для работы ногами, при котором вы на самом деле не бьете по волану, а имитируете движения, как будто вы на самом деле играете.
  • Перетасовка. Это упражнение, которое помогает вам легко перемещаться боком по корту. Вам нужно слегка согнуть колени и двигаться из стороны в сторону маленькими шажками. Убедитесь, что вы не прыгаете, так как высота вашей головы должна быть одинаковой.

Стойка

Ваша стойка существенно влияет на то, как вы принимаете подачу и как вы подаете волан. Вот как должна выглядеть ваша стойка во время игры в бадминтон: отводите ногу с ракеткой назад, а ногу без ракетки вперед, пока обе ваши руки находятся на уровне груди. Общая поза подготавливает вас к приему удара и показывает противнику, что вы готовы.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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