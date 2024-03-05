Основные правила для игры в бадминтон, которые помогут вам играть и выигрывать

Бадминтон достаточно простой вид спорта. Он не так популярен, как футбол, волейбол или хоккей, но он интересен, доступен и более прост.
Вот некоторые правила, которые вы должны усвоить, чтобы играть в бадминтон.
Нельзя быть на корте в уличной (не профессиональной) обуви. Кроме того, вы должны уделять пристальное внимание выбору ракетки и волана, которые вы используете в игре. Ракетка должна удобно расположиться у вас в руке и при этом обеспечивать высочайшую производительность.
В бадминтоне главное — держать волан в воздухе. Это зависит от того, насколько быстро вы можете передвигаться по корту. Чтобы улучшить работу ног, вы можете выполнять специальные упражнения:
Ваша стойка существенно влияет на то, как вы принимаете подачу и как вы подаете волан. Вот как должна выглядеть ваша стойка во время игры в бадминтон: отводите ногу с ракеткой назад, а ногу без ракетки вперед, пока обе ваши руки находятся на уровне груди. Общая поза подготавливает вас к приему удара и показывает противнику, что вы готовы.
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