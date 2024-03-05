Основные правила для игры в бадминтон, которые помогут вам играть и выигрывать

Освоение игры: основные правила бадминтона для лучшей игры

1:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бадминтон достаточно простой вид спорта. Он не так популярен, как футбол, волейбол или хоккей, но он интересен, доступен и более прост.

Фото: pixabay.com by annca is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вот некоторые правила, которые вы должны усвоить, чтобы играть в бадминтон.

Правила подачи

Переходите на следующую точку подачи, после того как набрали очко.

Подавайте мяч не выше, чем 1,15 метра от поверхности корта.

Не держите ракетку фазой вверх во время подачи.

Подавайте волан ниже линии талии.

Держите ноги на земле во время подачи.

Не совершайте ненужные задержки при подаче

Экипировка

Нельзя быть на корте в уличной (не профессиональной) обуви. Кроме того, вы должны уделять пристальное внимание выбору ракетки и волана, которые вы используете в игре. Ракетка должна удобно расположиться у вас в руке и при этом обеспечивать высочайшую производительность.

Работа ног

В бадминтоне главное — держать волан в воздухе. Это зависит от того, насколько быстро вы можете передвигаться по корту. Чтобы улучшить работу ног, вы можете выполнять специальные упражнения:

Движения тенью. Это отличное упражнение для работы ногами, при котором вы на самом деле не бьете по волану, а имитируете движения, как будто вы на самом деле играете.

Перетасовка. Это упражнение, которое помогает вам легко перемещаться боком по корту. Вам нужно слегка согнуть колени и двигаться из стороны в сторону маленькими шажками. Убедитесь, что вы не прыгаете, так как высота вашей головы должна быть одинаковой.

Стойка

Ваша стойка существенно влияет на то, как вы принимаете подачу и как вы подаете волан. Вот как должна выглядеть ваша стойка во время игры в бадминтон: отводите ногу с ракеткой назад, а ногу без ракетки вперед, пока обе ваши руки находятся на уровне груди. Общая поза подготавливает вас к приему удара и показывает противнику, что вы готовы.