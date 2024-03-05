Для чего спортсмены прыгают на скакалке? Чем она полезна?

Преимущества скакалки для спортсменов

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Прыжки со скакалкой — одно из первых упражнений, которые выполняют спортсмены. Оно возвращает нас к основам, улучшая кардио-нагрузку, координацию, скорость, устойчивость кора и силу голени.

Фото: flickr.com by LongitudeLatitude is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вот 10 причин, почему скакалка полезна всем спортсменам:

Атлетизм в ботинках. Прыжки со скакалкой — отличная тренировка для всего тела для поддержания общей физической формы. Сжигает основное количество калорий. Улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы. Тонизирует ваши мышцы. Во время прыжков со скакалкой прорабатывается ряд основных групп мышц. Улучшает плотность костной ткани Улучшается координация тела Улучшает эффективность дыхания Способствует активному восстановлению Уменьшает количество травм стопы и лодыжки Улучшает вашу способность сохранять спокойствие

Так что берите в руки скакалку прямо сейчас и приступайте к этой простой тренировке.

Прыжки на двух ногах — 20 секунд

Отдых — 10 секунд

Приседания с утяжелителем — 20 секунд

Отдых — 10 секунд

Прыжки на левой ноге — 20 секунд

Отдых — 10 секунд

Прыжки на правой ноге — 20 секунд

Отдых — 10 секунд

Чередующиеся выпады с утяжелителем — 20 секунд

Отдых — 10 секунд

Домкрат со скакалкой — 20 секунд

Отдых — 10 секунд

Отдохните одну минуту и приступайте к новому кругу. Всего необходимо сделать 5 кругов этой тренировки.