Для чего спортсмены прыгают на скакалке? Чем она полезна?

Прыжки со скакалкой — одно из первых упражнений, которые выполняют спортсмены. Оно возвращает нас к основам, улучшая кардио-нагрузку, координацию, скорость, устойчивость кора и силу голени.
Вот 10 причин, почему скакалка полезна всем спортсменам:
Так что берите в руки скакалку прямо сейчас и приступайте к этой простой тренировке.
Прыжки на двух ногах — 20 секунд
Отдых — 10 секунд
Приседания с утяжелителем — 20 секунд
Отдых — 10 секунд
Прыжки на левой ноге — 20 секунд
Отдых — 10 секунд
Прыжки на правой ноге — 20 секунд
Отдых — 10 секунд
Чередующиеся выпады с утяжелителем — 20 секунд
Отдых — 10 секунд
Домкрат со скакалкой — 20 секунд
Отдых — 10 секунд
Отдохните одну минуту и приступайте к новому кругу. Всего необходимо сделать 5 кругов этой тренировки.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.