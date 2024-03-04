Испанский тренер команды "Сочи" сказал, что разницы между нынешней работой и предыдущей в клубе "Барселона" нет

Тренер Морено заявил, что разницы между работой в «Сочи» и «Барселоне» нет

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главный тренер футбольной команды "Сочи" Роберт Морено поделился отличиями между нынешним клубом и работой в команде "Барселона".

Фото: soccer.ru by Анна Нэсси is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Морено рассказал, что для него время, когда он работал в "Барселоне" было лучшим, так как он с детства болел за эту команду. Он похвалил всех футболистов, которые там играли, а не только тройку знаменитых игроков Месси-Суарес-Неймар.

Тренер сказал, что в целом особой разницы в работе в двух этих клубах нет. Футбол для него всегда футбол. Единственное, что он может сказать, это разница в уровне подготовке игроков. Великие футболисты, по его словам, во что бы то ни стало хотят победить. Так, в "Барселоне", даже если они заполучили все кубки, которые только возможно, приходя на тренировку, всегда стремились к новым победам.

Но других отличий он не видит. И в "Сочи" и в "Барселоне" главная цель — победа. Как главный тренер, Морено говорит своим подопечным, что главное — сделать все, что в их силах, и контролировать то, что от них зависит.

На данный момент команда "Сочи" занимает последнюю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиге.