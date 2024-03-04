Опубликован шорт-лист номинантов Премии РБ 2024

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Завершился первый этап Международной премии РБ: подведены итоги открытого голосования.

Фото: Пресс-служба Премии РБ 2024

Всего в разных номинациях, число которых меняется каждый год, было отдано более 250 тысяч голосов. На следующем этапе лучших из лучших будет определять жюри под председательством Паруйра Шахбазяна — основателя крупнейшего портала о спорте и ставках "Рейтинг Букмекеров" и учредителя Премии РБ.

Также в экспертный совет вошли:

Наиль Измайлов — президент Футбольной национальной лиги;

Игорь Артемьев — председатель высшего совета Федерации регби России;

Камил Гаджиев — президент промоутерской компании Fight Nights Global;

Алексей Песошин — премьер-министр Республики Татарстан, президент регбийного клуба "Стрела-Ак Барс";

Артем Сычёв — коммерческий директор организации "ЕДИНЫЙ ЦУПИС";

Константин Уланов — основатель сайта "ВсеПроСпорт", сооснователь Uffiliates. me;

Юлия Наумова — управляющий партнер AdConsul

и др.

Лауреаты Премии будут объявлены 4 апреля на торжественной церемонии награждения во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Они получат фирменные статуэтки, а победителю в номинации "Спортивный журналист года" также будет вручен грант на сумму 300 тысяч рублей, учрежденный "Рейтингом Букмекеров" с целью поддержки и развития спортивной журналистики в России.

На победу в разных номинациях претендуют

Winline,

FONBET,

PARI,

BetBoom,

OLIMPBET,

"БЕТСИТИ",

"Марафон",

"БК Леон",

"МЕЛБЕТ",

Tennisi.bet.

Шорт-лист номинантов опубликован на сайте Премии, а самые актуальные новости публикуются в Telegram-канале события.