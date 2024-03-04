Опубликован шорт-лист номинантов Премии РБ 2024

Завершился первый этап Международной премии РБ: подведены итоги открытого голосования.
Всего в разных номинациях, число которых меняется каждый год, было отдано более 250 тысяч голосов. На следующем этапе лучших из лучших будет определять жюри под председательством Паруйра Шахбазяна — основателя крупнейшего портала о спорте и ставках "Рейтинг Букмекеров" и учредителя Премии РБ.
Также в экспертный совет вошли:
и др.
Лауреаты Премии будут объявлены 4 апреля на торжественной церемонии награждения во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Они получат фирменные статуэтки, а победителю в номинации "Спортивный журналист года" также будет вручен грант на сумму 300 тысяч рублей, учрежденный "Рейтингом Букмекеров" с целью поддержки и развития спортивной журналистики в России.
На победу в разных номинациях претендуют
Шорт-лист номинантов опубликован на сайте Премии, а самые актуальные новости публикуются в Telegram-канале события.
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