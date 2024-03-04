Этери Тутберидзе в интервью сказала, что дело фигуристки Камилы Валиевой вызывает у нее много вопросов

Тутберидзе сказала, что у нее много вопросов к решению по делу Камилы Валиевой

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Этери Тутберидзе, которая является заслуженным тренером России по фигурному катанию, рассказала, что не понимает, как у Камилы Валиевой нашли запрещенный препарат. При этом она подчеркнула, что во время всего сезона у фигуристки допинг-пробы были чисты.

Фото: myspeaker.ru

В конце января в спортивном арбитражном суде (CAS) было принято решение о дисквалификации Валиевой на 4 года из-за нарушения правил об антидопинге. Также огласили об аннулировании ее результатов, начиная с 25 декабря 2021 года. К участию в соревнованиях Валиева сможет приступить только после 23 декабря 2025 года.

О нарушении правил стало известно 22 февраля 2022 года, сразу по окончанию командного турнира фигуристов на Олимпиаде. В связи с этим международный союз конькобежцев (ISU) в конце января этого года перераспределил места за соревнования. Россия с первого места опустилась на 3, США получили золотов, а Японская команда получила серебро. Такое решение категорически не понравилось Олимпийскому комитету России. Они были не согласны с исключением Валиевой и с перераспределением мест.