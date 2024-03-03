Что такое прыжки на скакалки и можно ли назвать это спортом?

Когда вы думаете о скакалке, вы, скорее всего, вспоминаете прыжки на игровой площадке или, может быть, нормативы в школе. Чего вы, возможно, не представляете, так это многочасовых тренировок спортсменов, сложных упражнений, похожих на гимнастику, и олимпийского будущего этого вида спорта.
Соревнования со скакалкой - это перспективный вид спорта, в котором участвуют тысячи спортсменов по всему миру. Особенно примечательны 2 организации в США: USA Jump Rope и Американской федерацией прыжков со скакалкой. Они проводят региональные отборочные соревнования и общее национальное соревнование. Они проводят три вида соревнований: соревнования по трюкам и соревнования на скорость.
Это все действительно интересно. И если вы захотите принять участие в таких соревнованиях, то вам придется много тренироваться. Вот пример простой тренировки со скакалкой:
Стандартные прыжки - 20 секунд;
Отдых - 10 секунд;
Прыжки правой ногой - 20 секунд;
Отдых - 10 секунд;
Прыжки левой ногой - 20 секунд;
Отдых - 10 секунд;
Прыжки в высоту с колен - 20 секунд;
Отдых - 10 секунд;
Стандартные прыжки - 20 секунд;
Отдых - 10 секунд;
Отдохните одну минуту.
За одну тренировку вы должны сделать 5 кругов упражнений.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.