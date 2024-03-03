Возлюбленная Роналду ответила на вопрос о том, когда футболист закончит свою карьеру

Девушка Роналду считает, что футболист завершит карьеру через год-два

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известная модель Джорджина Родригес, девушка Криштиану Роналду, поделилась своим мнением о том, когда звезда футбола завершит свою профессиональную карьеру.

Фото: Openverse by Nathan Congleton is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Модель отметила, что, возможно, это произойдет через год, однако точной даты они пока не знают.

"Возможно, ещё год. После этого — конец. Но, может быть, и два года, я не знаю точно", — сказала Родригес, которую цитирует Goal.com.

Ранее сам Роналду не давал конкретного ответа на этот вопрос, оставляя своё будущее открытым.

В настоящее время он продолжает играть на высшем уровне и продемонстрировал стабильность в своих выступлениях.

С 2023 года Роналду выступает за саудовский клуб "Аль-Наср". За период своего пребывания в клубе он показал впечатляющие результаты, забив 42 гола и сделав 13 результативных передач в 48 матчах разных турниров.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.