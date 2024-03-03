Туктамышева рассказала, какой у неё настрой на решающий день Кубка Первого канала по фигурному катанию

Фигуристка Туктамышева назвала "чудесным" решающий день Кубка Первого канала по фигурному катанию

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась с поклонниками своими эмоциями перед вторым днём Кубка Первого канала по фигурному катанию.

Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Спортсменка выступает в составе Красной команды в роли капитана. Несмотря на то, что после первого дня соревнований их коллектив занимает третье место, Туктамышева остается позитивно настроенной.

Фигуристка выразила радость от прекрасной погоды в Санкт-Петербурге, где проходит турнир, и надежду, что с таким же положительным настроем её команда сможет показать отличные результаты во второй день соревнований.

"Сегодня новый день, новые эмоции, новый настрой. Мой любимый Питер! Сегодня даже солнце немного видно, вы представляете? Что за чудесный денёчек! Надеюсь, что с таким настроением мы его и закончим", — сказала Туктамышева в своих соцсетях.

После первого дня Кубка Первого канала по фигурному катанию команда Анны Щербаковой с 63 баллами находится на первом месте, команда, возглавляемая Алиной Загитовой с 55 баллами занимает вторую строчку, а команда Туктамышевой, набравшая 53 балла, пока находится на третьем месте.