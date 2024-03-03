Тренер "Спартака" высказался о текущей ситуации с Промесом

Тренер "Спартака" Слишкович признался, что в клубе ждут возвращения Промеса

1:02 Your browser does not support the audio element. Спорт

Московский футбольный клуб "Спартак" ожидает возвращения своего нападающего Квинси Промеса, по словам старшего тренера команды Владимира Слишковича.

Фото: commons.wikimedia.org by Эдгар Брещанов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Было уже много разговоров на эту тему, клуб выпустил официальное заявление, поэтому добавить здесь что-то сложно. Мы ждем Квинси и надеемся, что он продолжит играть за нас", — сказал Слишкович, которого цитирует Газета.Ru.

Однако возможное возвращение игрока омрачено задержкой его вылета на матч РПЛ с "Зенитом" из-за участия в ДТП в Объединённых Арабских Эмиратах. Промеса задержали, когда он хотел вылететь из Дубая в Россию вместе с остальной командой.

Промесу грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ожидают тюремные сроки за различные преступления — за контрабанду наркотиков и поножовщину с двоюродным братом.

Тем временем, "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, а "Зенит" располагается на второй строчке. Следующий матч "Спартак" проведет с "Факелом", а "Зенит" сыграет с "Уралом".