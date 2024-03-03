Тренер "Спартака" высказался о текущей ситуации с Промесом

Московский футбольный клуб "Спартак" ожидает возвращения своего нападающего Квинси Промеса, по словам старшего тренера команды Владимира Слишковича.
"Было уже много разговоров на эту тему, клуб выпустил официальное заявление, поэтому добавить здесь что-то сложно. Мы ждем Квинси и надеемся, что он продолжит играть за нас", — сказал Слишкович, которого цитирует Газета.Ru.
Однако возможное возвращение игрока омрачено задержкой его вылета на матч РПЛ с "Зенитом" из-за участия в ДТП в Объединённых Арабских Эмиратах. Промеса задержали, когда он хотел вылететь из Дубая в Россию вместе с остальной командой.
Промесу грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ожидают тюремные сроки за различные преступления — за контрабанду наркотиков и поножовщину с двоюродным братом.
Тем временем, "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, а "Зенит" располагается на второй строчке. Следующий матч "Спартак" проведет с "Факелом", а "Зенит" сыграет с "Уралом".
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