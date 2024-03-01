Билялетдинов напомнил, что Промес ничего криминального в России не делал, и призвал бороться за него

Экс-полузащитник "Спартака" Билялетдинов призвал бороться за Промеса

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный бывший игрок "Спартака" Динияр Билялетдинов высказал своё мнение о ситуации с футболистом Квинси Промесом, нападающим красно-белых, имя которого в последние дни не сходит со страниц СМИ.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Билялетдинов считает, что в этой истории есть факторы, о которых публика не осведомлена, и что, возможно, здесь присутствует политическая составляющая.

Он отметил, что находился в ОАЭ, когда началась эта история, и считал, что Промесу лучше уехать в Россию и продолжить подготовку там. Однако команда была уверена, что ничего серьёзного не произойдет.

Билялетдинов также подчеркнул, что Промес не имел криминального прошлого в России, и выразил мнение, что "Спартаку" безусловно нужен такой талантливый игрок, которого нужно поддерживать.

"Но это можно назвать, мягко говоря, проколом. "Спартаку" Промес нужен безусловно. Игрок квалифицированный, большую пользу приносит. В России он ничего такого криминального не делал. В принципе, нужно бороться за парня", — сказал Билялетдинов в разговоре со "Спорт-Экспресс".

Недавно стало известно, что футболист был задержан в аэропорту и не смог вылететь вместе с командой из Дубая на матч с "Зенитом" в рамках Российской Премьер-лиги.