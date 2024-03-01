Губерниев дал короткую, но ёмкую характеристику Промесу: не только преступник, но и дурак

Комментатор Губерниев поделился своими мыслями о Промесе

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал случившуюся ситуацию вокруг футболиста Квинси Промеса.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По сообщениям СМИ, Промес попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места происшествия. В результате этого инцидента футболиста не выпустили обратно в Россию, и он был задержан правоохранительными органами. Теперь ему грозит депортация из ОАЭ в Нидерланды, где у него уже есть два открытых уголовных дела, за которые его осудили суммарно на 7,5 года тюремного заключения.

Губерниев не пожалел эпитетов для характеристики Промеса.

"Мы всегда знали, что Промес преступник! Но то, что он ещё и редкий дурак, узнали только теперь…. Но знает ли об этом "Спартак"?" — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Ранее Промес был признан виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорен к 6 годам тюремного заключения. Он также был приговорен к полутора годам за покушение на убийство совместно с двоюродным братом.