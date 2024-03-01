14 марта пройдёт исполком Олимпийского комитета России, где обсудят предложения спортсменам для участия в Олимпиаде 2024 года

Исполком ОКР может озвучить предложения по участию россиян в Олимпиаде 14 марта

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По сообщению помощника президента России Игоря Левитина 14 марта пройдёт исполком Олимпийского комитета России, где обсудят предложения спортсменам для участия в Олимпиаде 2024 года.

В конце 2023 года Международным олимпийским комитетом были названы критерии допуска спортсменов из России к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Согласно этим критериям в Играх будут участвовать спортсмены, прошедшие квалификацию. Также они должны пройти повторную проверку на соответствие ряду критериев. Среди них отсутствие поддержки конфликта на Украине и выступление в нейтральном статусе. В командных вида спорта российские спортсмены участвовать не будут.

В ОКР требования Международного олимпийского комитета считают дискриминацией.