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Как правильно выполнять растяжку подколенного сухожилия лежа на спине

Правила выполнения растяжки подколенного сухожилия

Спорт

Высокие люди часто сталкиваются с трудностями эффективного выполнения упражнений с поднятием тяжестей из-за длинных ног и связанных с этим ограничений в сгибателях бедра и подвижности подколенного сухожилия. Растяжка подколенного сухожилия в положении лежа на спине — отличная возможность улучшить способность приседать со штангой независимо от роста.

Правила выполнения растяжки подколенного сухожилия
Фото: wikimedia.org by Helisusa is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Длинные бедра (тазовые кости) требуют серьезной подвижности для достижения нужной глубины приседания, чтобы опираться на штангу и затем поднимать ее вверх. Однако выполнение растяжки подколенного сухожилия в положении лежа на спине поможет добиться прогресса в этой области. А также позволит оставаться в этом положении более длительное время.

Как выполнять растяжку подколенного сухожилия, лежа на спине при помощи бандажа:

  • Ложитесь на пол, лицом вверх.
  • Прикрепите эспандер к своду одной ноги.
  • Держите ногу прямо и руками поднимайте ее наверх.
  • Тяните за бандаж, пока не почувствуете легкое растяжение подколенного сухожилия. Удерживайте это положение 30 секунд — 1 минуту с комфортным для вас уровнем натяжения.
  • Повторите с другой ногой.

Выполнять это упражнение нужно 2-3 раза в неделю, чтобы улучшить гибкость подколенного сухожилия. Обязательно выполняйте растяжку последовательно, без рывков, так как это может привести к растяжениям и травмам.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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