Как правильно выполнять растяжку подколенного сухожилия лежа на спине

Высокие люди часто сталкиваются с трудностями эффективного выполнения упражнений с поднятием тяжестей из-за длинных ног и связанных с этим ограничений в сгибателях бедра и подвижности подколенного сухожилия. Растяжка подколенного сухожилия в положении лежа на спине — отличная возможность улучшить способность приседать со штангой независимо от роста.
Длинные бедра (тазовые кости) требуют серьезной подвижности для достижения нужной глубины приседания, чтобы опираться на штангу и затем поднимать ее вверх. Однако выполнение растяжки подколенного сухожилия в положении лежа на спине поможет добиться прогресса в этой области. А также позволит оставаться в этом положении более длительное время.
Как выполнять растяжку подколенного сухожилия, лежа на спине при помощи бандажа:
Выполнять это упражнение нужно 2-3 раза в неделю, чтобы улучшить гибкость подколенного сухожилия. Обязательно выполняйте растяжку последовательно, без рывков, так как это может привести к растяжениям и травмам.
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