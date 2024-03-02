Как правильно выполнять растяжку подколенного сухожилия лежа на спине

Правила выполнения растяжки подколенного сухожилия

Высокие люди часто сталкиваются с трудностями эффективного выполнения упражнений с поднятием тяжестей из-за длинных ног и связанных с этим ограничений в сгибателях бедра и подвижности подколенного сухожилия. Растяжка подколенного сухожилия в положении лежа на спине — отличная возможность улучшить способность приседать со штангой независимо от роста.

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Длинные бедра (тазовые кости) требуют серьезной подвижности для достижения нужной глубины приседания, чтобы опираться на штангу и затем поднимать ее вверх. Однако выполнение растяжки подколенного сухожилия в положении лежа на спине поможет добиться прогресса в этой области. А также позволит оставаться в этом положении более длительное время.

Как выполнять растяжку подколенного сухожилия, лежа на спине при помощи бандажа:

Ложитесь на пол, лицом вверх.

Прикрепите эспандер к своду одной ноги.

Держите ногу прямо и руками поднимайте ее наверх.

Тяните за бандаж, пока не почувствуете легкое растяжение подколенного сухожилия. Удерживайте это положение 30 секунд — 1 минуту с комфортным для вас уровнем натяжения.

Повторите с другой ногой.

Выполнять это упражнение нужно 2-3 раза в неделю, чтобы улучшить гибкость подколенного сухожилия. Обязательно выполняйте растяжку последовательно, без рывков, так как это может привести к растяжениям и травмам.