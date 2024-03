Как правильно выполнять растяжку подколенного сухожилия лежа на спине

Высокие люди часто сталкиваются с трудностями эффективного выполнения упражнений с поднятием тяжестей из-за длинных ног и связанных с этим ограничений в сгибателях бедра и подвижности подколенного сухожилия. Растяжка подколенного сухожилия в положении лежа на спине — отличная возможность улучшить способность приседать со штангой независимо от роста.

Фото: wikimedia.org by Helisusa is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International