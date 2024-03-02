Поэтапные правила выполнения боксерских приседаний

Как правильно выполнять боксерские приседания

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Боксерские приседания — это полезная разновидность приседаний, которую можно добавить к вашей тренировке. Она также может служить заменой стандартным приседаниям со штангой для людей, у которых проблемы с коленями. Это связанно с том, что, когда вы будете опускаться до точки остановки, а затем снова вставать, ваши суставы будут подвергаться гораздо меньшей нагрузке.

Фото: flickr.com by mark sebastian is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как и в других приседаниях, вы будете прорабатывать крупные мышцы нижней части тела — ягодичные, подколенные сухожилия и квадрицепсы. Боксерские приседания, в частности, отлично подходят для ягодичных мышц и подколенных сухожилий.

Подготовьте штангу, установленную на стойке для приседаний и ящик или платформу, на которой вы сможете работать опустившись вниз.

Расположитесь под перекладиной и подтянитесь к ней.

Располагайте штангу на мясистой части бедер, а не на шейке.

Опустите локти вниз так, чтобы они были почти на одной линии с туловищем.

Отжимайтесь, чтобы снять штангу с крюка, прежде чем отступить назад перед боксом.

Переместите ступни так, чтобы они были шире плеч, при этом пальцы ног должны быть слегка направлены наружу.

Отведите ягодицы назад, затем медленно опускайтесь, контролируя положение, разводя колени в стороны, чтобы сохранить вертикальный угол наклона голени.

Когда ягодицы коснутся бокса, остановитесь.

Напрягитесь, упираясь ступнями в пол и разгибайте ягодичные мышцы в тазобедренном суставе.