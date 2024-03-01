Руководство "Локомотива" объяснило, для чего ввело для игроков клуба потолок зарплат

В "Локомотиве" подтвердили, что ввели своим игрокам потолок зарплат

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Председатель совета директоров клуба "Локомотив" Юрий Нагорных рассказал о том, что у команды с недавних пор существует ограничение по зарплатам.

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Он заявил, что клуб определил конкретный уровень зарплат, который считается конкурентоспособным и позволяет игрокам развиваться.

«Да, «Локомотив» установил определенный уровень. Мы считаем, что он вполне конкурентоспособный и позволяет игрокам развиваться, а также постепенно повышать заработную плату. Но до определённой отметки", - сказал Нагорных в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Однако, если футболист превышает этот уровень, то руководство клуба готово рассмотреть предложения о его переходе в команду с более высокими заработными платами. Нагорных подчеркнул, что зарплаты в "Локомотиве" остаются конкурентоспособными.

Команда придерживается своих внутренних правил, считая их правильными для текущего этапа развития клуба и российского футбола в целом. Нагорных добавил, что таким образом руководство клуба хочет стимулировать спортсменов, чтобы те стремились к прогрессу.

"Локомотив" в настоящее время занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 31 очко после 18 туров.