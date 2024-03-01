Промеса не выпустили из ОАЭ не из-за уголовного дела в Нидерландах, а из-за ДТП

Квинси Промеса не выпустили из ОАЭ из-за того, что он самовольно покинул место аварии

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Во время зимнего учебно-тренировочного сбора в ОАЭ нападающий московского "Спартака" Квинси Промес попал в автокатастрофу и покинул место ДТП.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Садовников is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот инцидент послужил причиной задержания Промеса правоохранительными органами, и поэтому футболисту не разрешили покинуть ОАЭ и присоединиться к команде в России. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале.

Исходя из первоначальной информации, эта задержка не связана с уголовным делом, которое касается Промеса в Нидерландах. Однако после того, как информация о задержании распространилась, нидерландская прокуратура запросила у ОАЭ выдачу футболиста.

В настоящее время вопрос, связанный с ДТП, активно рассматривается.

Ранее, 29 февраля, стало известно о задержании Промеса полицией на пограничном контроле в аэропорту Дубая, что мешает ему вернуться в Россию вместе с остальной командой "Спартака". Ранее, 14 февраля, Промес был признан виновным в дело о контрабанде наркотиков и приговорен к шести годам тюремного заключения.