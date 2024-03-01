Российский футболист Квинси Промес был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая и до сих пор не смогу улететь

29 февраля в аэропорту города Дубае пограничный контроль задержал футболиста московской команды "Спартак" Квинси Промеса. После задержания он был направлен в полицию в сопровождении сотрудников службы безопасности.
Как выяснилось, 14 февраля суд города Амстердам заочно вынес приговор Промесу. Ему назначили срок лишения свободы в 6 лет. Обвинение было выдвинуто по делу транспортировки большой партии кокаина, которая принадлежала наркоторговцу Суринама по имени Пит Уортел. События происходили в 2019 году.
А летом в 2023 году Квинси Промес был обвинен в вооруженном нападении на брата. Суд Нидерландов вынес ему срок лишения свободы в 18 месяцев.
Оба дела сейчас находятся на апелляции. А в "Спартаке" прокомментировали это как непростая ситуация.
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