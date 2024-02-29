Квинси Промес задержан в аэропорту с кокаином

Форвард Квинси Промес под угрозой после приговора по делу о контрабанде

0:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

Пресс-служба "Спартака" сообщила о непростой ситуации с форвардом Квинси Промесом, отказавшись от дальнейших комментариев. Футболист не смог вернуться с командой из ОАЭ в Россию из-за задержания в аэропорту Дубая.

Фото: Wikipedia by Антон Зайцев is licensed under CC BY-SA 3.0

По предварительным данным, он был задержан в связи с делом о контрабанде кокаина, за что его признали виновным и приговорили к шести годам колонии в Нидерландах. Ситуация вызвала волнение и обеспокоенность в клубе и среди болельщиков.