Квинси Промес задержан в аэропорту с кокаином

Пресс-служба "Спартака" сообщила о непростой ситуации с форвардом Квинси Промесом, отказавшись от дальнейших комментариев. Футболист не смог вернуться с командой из ОАЭ в Россию из-за задержания в аэропорту Дубая.
По предварительным данным, он был задержан в связи с делом о контрабанде кокаина, за что его признали виновным и приговорили к шести годам колонии в Нидерландах. Ситуация вызвала волнение и обеспокоенность в клубе и среди болельщиков.
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