Представители МОК сообщили о требованиях к российским атлетам

Представители Международного олимпийского комитета сообщили, что новых требований для допуска российских атлетов к Олимпиаде не будет.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что Минспорт и Олимпийский комитет России ожидают рекомендаций МОК касаемо участия российских спортсменов в Олимпиаде.
"Мы отсылаем вас к решению исполкома МОК от декабря 2023 года, а также к принципам его реализации. Больше добавить нечего", — ответили в пресс-службе организации.
Добавим, что в декабре прошлого года МОК разрешил российским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.
Кстати, летние Олимпийские игры 2024 года с 26 июля по 11 августа пройдут во французской столице.
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