С этим упражнением вы начнёте понимать свое идеальное положение тела для приседания

Как правильно выполнить приседание с гирей

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Если вы изо всех сил пытаетесь достичь хорошей глубины приседаний или поддерживать туловище в надлежащем вертикальном положении, эти приседания — идеальный способ решить данные проблемы. Вы начнёте понимать свое идеальное положение тела для приседания, пишет menshealth.com.

Фото: Own work by Taco fleur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Плотно прижмите гантель или гирю к груди.

Опустив локти вниз, присядьте на корточки.

При опускании позволяйте локтям касаться внутренней стороны коленей. Можно разводить колени в стороны.

Вернитесь в положение стоя.

Верхняя часть вашего тела почти не должна двигаться, если вы используете ноги, бедра и поясницу как единое целое.

Подходы и повторения: 3-4 подхода по 8-10 повторений.

Goblet Squat - Total Body Exercise