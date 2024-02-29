С этим упражнением вы начнёте понимать свое идеальное положение тела для приседания

Если вы изо всех сил пытаетесь достичь хорошей глубины приседаний или поддерживать туловище в надлежащем вертикальном положении, эти приседания — идеальный способ решить данные проблемы. Вы начнёте понимать свое идеальное положение тела для приседания, пишет menshealth.com.
Плотно прижмите гантель или гирю к груди.
Опустив локти вниз, присядьте на корточки.
При опускании позволяйте локтям касаться внутренней стороны коленей. Можно разводить колени в стороны.
Вернитесь в положение стоя.
Верхняя часть вашего тела почти не должна двигаться, если вы используете ноги, бедра и поясницу как единое целое.
Подходы и повторения: 3-4 подхода по 8-10 повторений.
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