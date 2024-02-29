Это упражнение сделает ноги сильными: оно эффективное и динамичное

Как сделать выпад при ходьбе

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Выпад при ходьбе — прекрасное упражнение, которое сделает ваши ноги сильными. Ходьба при выполнение выпада позволяет опорной ноге "переступать" к следующему повторению. Это более эффективно тренирует ягодичные мышцы и придаёт подъёмам более динамичный характер. Кроме того, колени подвергаются меньшей нагрузке из-за меньшей необходимости постоянно начинать и останавливаться или менять направление. Начните с изучения базовой техники выполнения выпадов, которую вы можете выполнить прямо здесь.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Как это сделать:

Встаньте в спортивную стойку, ноги на ширине плеч. Напрягите ягодичные мышцы, сердечник и плечи, чтобы создать напряжение всего тела.

Сделайте шаг вперёд и слегка вытяните одну ногу, сначала приземляясь пяткой. В то же время согните колени под углом 90 градусов и сожмите ягодичные мышцы. Держите грудь высоко.

Оторвитесь от земли, используя переднюю пятку, чтобы сделать шаг вперёд (или вернитесь в исходное положение, если вы не продвигаетесь вперёд).

Увеличьте нагрузку, используя любой снаряд или хват, который вы предпочитаете.

Подходы и повторения: 4 раунда по 10 повторений с каждой стороны, пишет menshealth.com.

Выпады с ходьбой: техника и нюансы