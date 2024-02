Упражнение для ягодичных мышц для мужчин

Становая тяга со штангой — это кронное всех упражнений, ориентированное на заднюю часть тела. С ним можно накачать мышцы всего тела. Независимо от того, выполняете ли вы это в стиле сумо или обычным способом, вы будете тренировать мышцы кора, спину и предплечья больше, чем вы думаете. Кроме того, вы будете подвергать подколенные сухожилия и ягодичные мышцы серьёзной нагрузке. Это должно стать вашим самым сильным упражнением в тренажёрном зале, пишет menshealth.com.

Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Daniel Yarnall is licensed under public domain in the United States