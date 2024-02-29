Упражнение для ягодичных мышц для мужчин

Как выполнить становую тягу со штангой

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Становая тяга со штангой — это кронное всех упражнений, ориентированное на заднюю часть тела. С ним можно накачать мышцы всего тела. Независимо от того, выполняете ли вы это в стиле сумо или обычным способом, вы будете тренировать мышцы кора, спину и предплечья больше, чем вы думаете. Кроме того, вы будете подвергать подколенные сухожилия и ягодичные мышцы серьёзной нагрузке. Это должно стать вашим самым сильным упражнением в тренажёрном зале, пишет menshealth.com.

Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Daniel Yarnall is licensed under public domain in the United States

Как это сделать:

Встаньте перед нагружённой штангой, расставив ноги примерно на ширине плеч (это может зависеть от вашей анатомии и личных предпочтений с учётом опыта). Ваши ступни должны находиться под перекладиной так, чтобы голени касались её (или близко к ней).

Отведите ягодицы назад и согнитесь в талии, чтобы наклониться и ухватиться за перекладину по обе стороны от ног. Возьмитесь за неё обеими руками, используя захват сверху.

Убедитесь, что ваши бёдра находятся ниже плеч. Сведите лопатки вместе, чтобы свести латы, затем задействуйте мышцы туловища. Держите шею в нейтральном положении; не смотрите вверх.

Оторвите ноги от пола и поднимите вес, держа штангу близко к телу. Сожмите ягодичные мышцы в верхней точке подъёма.

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