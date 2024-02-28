Детский тренер Дзюбы считает, что футболист может завершить карьеру в пользу ТВ

Детский тренер Дзюбы считает, что у него есть мысли по поводу завершения карьеры

1:26 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер детских команд Александр Шупляков выразил своё мнение о возможном завершении профессиональной карьеры футболиста Артёма Дзюбы, играющего за команду "Локомотив".

Фото: Openverse by V. Yevdokimov is licensed under CC BY-SA 3.0

Тренер отметил, что появление новичка Саида Хамулича, который стал прямым конкурентом для Дзюбы на позиции нападающего, может повлиять на его решение.

Шупляков не исключает, что футболист уже готовит почву для телевизионной карьеры после завершения игровой карьеры.

"Похоже, у Артёма появляются мысли о завершении карьеры. Может быть, его физическая готовность уже говорит об этом. Но все может быть индивидуально: один и в 39 лет будет играть, забивать в Европе", — сказал Шупляков, которого цитирует Metaratings.

Тренер признался, что не знает, будет ли у Дзюбы конкуренция со стороны Хамулича. О том, чтобы сдаться, речи не идёт, однако нападающий "Локомотива" явно о чём-то думает. Не исключено, что босниец может стать причиной окончания карьеры Дзюбы, отметил Шупляков.

Тренер считает, что также есть вероятность, что Дзюба уже активно готовится к телевизионной карьере. Его участие в различных шоу, по мнению Шуплякова, не случайно.

Артёму Дзюбе на данный момент 35 лет. В текущем сезоне он стал участником 20 матчей, забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи.