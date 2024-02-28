Отличное упражнения для ног для тренировок нижней части тела: приседания с отягощением

Это отличное движение ног, которое можно выполнять где угодно. Данное упражнение очень полезно для нижней части тела, пишет menshealth.com.
Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, напрягите плечи и туловище, чтобы создать напряжение.
Отведите ягодицы назад, затем опуститесь, сгибая колени. Опуститесь чуть ниже точки, где ваши бёдра параллельны земле, или так глубоко, как вам удобно.
Чтобы встать, оттолкнитесь от земли, напрягая ягодичные мышцы, чтобы продвинуть бедра вперёд.
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