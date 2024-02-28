Плечи станут широкими и мускулистыми, как у Геракла: упражнение с гантелями — ключ к массивной грудной клетке

Хотите плечи больше и сильнее? Выполняйте армейский жим с гантелями, и у вас всё получится, пишет menshealth.com.
Жим по-армейски с гантелями — это важное сложное движение, которое воздействует на плечи, верхнюю часть спины и сердечник. Вы можете использовать это упражнение для увеличения объёма и силы плеч. При использовании гантелей вы сможете выполнять больший диапазон движений, чем при применении штанги, при которой ваши руки находятся в фиксированном положении. Это ещё больше облегчит нагрузку на плечевые суставы.
Как выполнять армейский жим с гантелями
Не выгибайте спину. Сосредоточьтесь на том, чтобы держать таз прямо под туловищем (для этого сожмите ягодичные мышцы) и держите пресс напряжённым. Подумайте об использовании мышц пресса для опускания грудной клетки. Поддерживайте это напряжение на протяжении всего движения.
Сожмите лопатки. Подумайте о том, чтобы сводить лопатки вместе во время жима по-армейски. Это поможет вам правильно завершить движение и поднять руки прямо вверх. Напряжение, которое вы создаёте в ромбовидных мышцах и по всей спине, помогает вам по-настоящему держать руки перпендикулярно полу (и защищает плечевые суставы при этом).
Положение локтей является ключевым. Не начинайте с широко разведенных локтей в одной плоскости с плечами. Поверните локти вперёд на несколько градусов. Это удержит вас в плоскости лопаток и позволит начать жим вверх по более естественной дуге. Завершите жим, напрягая бицепсы прямо у ушей; подумайте о том, чтобы просунуть голову в "окно", которое вы создаёте руками.
Армейский жим с гантелями станет одним из ваших основных упражнений для тренировки плеч. Вы можете добавить это движение к дневным тренировкам с упором на верхнюю часть тела или отжимания, особенно в те дни, когда вы не планируете использовать еще один тяжёлый жим. Начните с малого веса, чтобы овладеть формой, выполняя три подхода по 10-12 повторений.
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