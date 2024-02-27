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Игрок ЦСКА Келлвен провёл сравнение интенсивности тренировок в московском клубе и сборной Бразилии

Игрок ЦСКА Келлвен отметил, что в московском клубе тренируются интенсивнее, чем в сборной Бразилии

1:21
Спорт

Защитник ЦСКА Келлвен поделился своими впечатлениями о разнице в интенсивности тренировок между московским клубом и сборной Бразилии.

Игрок ЦСКА Келлвен отметил, что в московском клубе тренируются интенсивнее, чем в сборной Бразилии
Фото: commons.wikimedia.org by Biser Todorov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В интервью изданию "РБ Спорт" футболист отметил, что тренировки в сборной больше ориентированы на работу с мячом, в то время как в ЦСКА уделяется больше внимания физической подготовке, включая выполнение силовых упражнений.

Тем не менее, Келлвен отметил, что оба вида тренировок полезны и схожи между собой.

"Интенсивность в ЦСКА гораздо выше, мы больше делаем силовых упражнений. В целом работа очень полезная и похожая на ту, которую мы проводим в Бразилии", — сказал Келлвен, которого цитирует "РБ Спорт".

Келлвен присоединился к ЦСКА в сентябре 2023 года и в текущем сезоне он провел 16 матчей в разных турнирах, забив один гол и сделав четыре результативные передачи. Его контракт с ЦСКА действителен до июня 2028 года, а его рыночная стоимость оценивается в € 7 млн, согласно интернет-порталу Transfermarkt.

В первом круге сезона 2023/2024 ЦСКА занял восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 28 очков за 18 матчей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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