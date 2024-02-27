Олимпийский призёр Кристина Резцова заявила о намерении стать обладателем биатлонного трофея

Олимпийский призёр Кристина Резцова призналась о желании завоевать биатлонный кубок, который назван в честь её матери

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Олимпийский призёр Кристина Резцова призналась, что её мечта — стать обладателем биатлонного трофея, который носит имя её матери Анфисы Резцовой. О своих намерениях спортсменка поделилась в ТАСС.

Фото: mms.gov.ua by Міністерство молоді та спорту України is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Союзом биатлонистов РФ (СБР) в конце января учреждён трофей в память об известной спортсменке. Каждый год будет проходить розыгрыш кубка её имени. Женщины, победившие в спринтерских гонках, смогут претендовать на награду.

Резцова призналась, что приложит все усилия для завоевания кубка. Она считает, что данная награда очень важна для её семьи.

"Я считаю, что наша мама этого достойна, она это заслужила. Всё это помогает как можно дольше сохранять её имя в памяти людей", — призналась Резцова.

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