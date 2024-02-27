Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разработчики Enotria: The Last Song переносили выход игры
Туры на майские праздники доступны по цене, начиная с 100 000 рублей
Андрей Малахов преобразил родной город Апатиты: "Круче северного сияния"
Решетников назвал рынок труда проблемой, которая будет преследовать Россию в ближайшие годы
Илон Маск обратился к главе Microsoft из-за проблем с ноутбуком
Россиянам назвали повседневные продукты, которые необходимо исключить из рациона
Больше всего нуждаются в трудовых мигрантах в Москве, Ленинградской области, Краснодарском крае
В Новом Театре покажут спектакль "Анна Долгарева. Господи, если Ты там не очень занят…" из цикла Поэзия.doc
Европейский парламент проголосовал за новый фонд помощи Украине на €50 млрд
Олимпийский призёр Кристина Резцова заявила о намерении стать обладателем биатлонного трофея

Олимпийский призёр Кристина Резцова призналась о желании завоевать биатлонный кубок, который назван в честь её матери

0:48
Спорт

Олимпийский призёр Кристина Резцова призналась, что её мечта — стать обладателем биатлонного трофея, который носит имя её матери Анфисы Резцовой. О своих намерениях спортсменка поделилась в ТАСС.

Олимпийский призёр Кристина Резцова призналась о желании завоевать биатлонный кубок, который назван в честь её матери
Фото: mms.gov.ua by Міністерство молоді та спорту України is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Союзом биатлонистов РФ (СБР) в конце января учреждён трофей в память об известной спортсменке. Каждый год будет проходить розыгрыш кубка её имени. Женщины, победившие в спринтерских гонках, смогут претендовать на награду.

Резцова призналась, что приложит все усилия для завоевания кубка. Она считает, что данная награда очень важна для её семьи.

"Я считаю, что наша мама этого достойна, она это заслужила. Всё это помогает как можно дольше сохранять её имя в памяти людей", — призналась Резцова.

Дочка, тредбан, два ствола – Кристина Резцова в моменте
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
"Русские идут": украинцы распродают жилье в Харькове, Одессе и Николаеве

Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.

3MV: украинцы массово "скидывают" жилье в Харькове, Одессе и Николаеве
Многолетник лунина будет радовать вас своим цветением
Цветки этого растения могут быть различных оттенков. Рассказываем об лунинец
Органические отходы необходимо утилизировать. Рассказываем о компостной яме
Как вырастить лук из севка и получить богатый урожай на собственном участке
В Болгарии пригласили США поучаствовать в сухопутной операции на Украине Любовь Степушова Bloomberg: русские не сдаются и помнят зло Олег Володин Под Авдеевкой освобождено Степовое, уничтожен первый американский "Абрамс" Дмитрий Плотников
Изысканные цветы, напоминающие розы и пионы, удивят палитрой ярких красок
Семена дружно взойдут, если воспользуетесь этим методом
Рано или поздно придётся столкнуться с этой проблемой: как удалить пень на участке
Рано или поздно придётся столкнуться с этой проблемой: как удалить пень на участке
Последние материалы
Песков: до послания Федеральному собранию, публичных мероприятий Путин не запланировал
Эндокринолог Крюкова пояснила, что витамин Д нужно принимать без перерыва круглый год
Как кошки помогают своим хозяевам: предвестники болезней и угроз
Послание Путина Федеральному собранию будет бесплатно показано в кинотеатрах 20 городов России
Медведев ответил на слова Макрона об отправке западных войск на Украину
Буженина из свинины: готовить её не так сложно, как кажется
Сбой работы Telegram произошел сразу в нескольких странах
Московские правоохранители начали проверку после обнаружения камеры напротив здания Минобороны РФ
Наследники Тины Канделаки и Михаила Круга стали конкурсантами "Новой Фабрики звёзд"
В Москве началась реконструкция легендарного кинотеатра "Ударник"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников