Добьётесь успехов в занятии бегом: несколько советов по мотивации

Как добиться успеха в занятии бегом

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Эти советы помогут вам начать заниматься бегом и добиться успеха в этом. Попробуйте внедрить несколько из них в свою тренировочную программу. Советами поделился портал runninforsweets.com.

Фото: Openverse by Giuseppe Milo (www.pixael.com) is licensed under CC BY 2.0

Развивайте силу и подвижность. Работайте над всем телом, чтобы улучшить стабильность и предотвратить травмы.

Включайте скоростные тренировки каждую неделю, такие как интервалы и спринты, чтобы улучшить физическую форму.

Не забывайте про лёгкие пробежки, которые помогают восстановиться и адаптироваться к нагрузкам, улучшая вашу физическую форму.

Постепенно увеличивайте дистанцию бега на длинные дистанции, добавляя по две мили каждую неделю, и следите за восстановлением после интенсивных тренировок.

Избегайте перетренированности. Не увеличивайте дистанции или интенсивность более чем на 10% каждую неделю, чтобы предотвратить травмы и заболевания.

Настройте частоту тренировок под свои потребности. Определите, сколько раз в неделю вы можете бегать без переутомления. Это поможет вам адаптировать план тренировок к вашим целям и расписанию.

Отдыхайте. Хороший отдых важен для успеха в беге. Отдых помогает мышцам восстановиться и приспособиться к нагрузке. Это позволяет нам вернуться к тренировкам более мотивированными. Установите цели, приложите усилия, и вы удивитесь своим достижениям.

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