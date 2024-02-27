Начать делать зарядку по утрам помогут эти советы

Как начать делать зарядку по утрам

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Эти советы помогут вам начать заниматься зарядкой по утрам. Советами поделился портал runninforsweets.com.

Фото: Own work by Nikiwiki242 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Составьте план на утро. Встать с постели, возможно, самое сложное препятствие утром. Выполнение утренней зарядки означает, что вам нужно делать больше, чем просто рано вставать.

Каждый вечер ложитесь спать с планом на утро. Планируйте не только, во сколько зазвонит ваш будильник, но и какую тренировку вы будете выполнять, сколько времени она займёт, что вы будете делать, чтобы подготовиться после и что будете есть на завтрак.

Невыполнение плана хотя бы на одно из этих занятий добавит стресса вашему утру и разрушит любую мотивацию к утренней тренировке, которую вы ощущали. Составить план на утро означает продумать весь свой распорядок дня и подготовиться заранее.

Включите свет. То, что вы способны каждое утро подниматься с постели, не означает, что вы будете чувствовать себя бодрым с самого начала.

Некоторым людям встать с постели кажется проще, чем пытаться проснуться на ходу. Чтобы не чувствовать усталости и вялости во время утренней тренировки, включайте свет, как только сработает будильник.

Доказано, что свет вызывает чувство бодрости в мозге и помогает быстро избавиться от затяжной сонливости. Когда на улице темно, обманите свой разум, включив как можно больше яркого света.

Начинайте медленно. Независимо от того, насколько подготовленным и морально мотивированным вы себя чувствуете, наше тело просто не предназначено для мгновенного ощущения энергии, как только мы встаём с постели. Запланировать раннюю утреннюю зарядку — отличный способ сразу зарядить свой организм энергией, но все равно может потребоваться некоторое время, прежде чем вы почувствуете себя по-настоящему бодрым.

Вознаградите себя. Стать любителем утренних тренировок — непростая задача. Вознаградите себя за усилия.

Поиск способа побаловать себя может придать дополнительную мотивацию, необходимую для продолжения занятий на ранних этапах, когда рано вставать тяжело. Запланируйте вкусный завтрак, время для чтения любимой книги или дополнительное расслабление после работы.

Утренняя зарядка. Как начать делать зарядку