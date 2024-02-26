Алексей Воевода уверен, что Валиевой никто не может запретить выступать в ледовых шоу

Призёр ОИ Воевода уверен, что Валиева вернётся в большой спорт, когда закончится дисквалификация

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Известный бывший бобслеист и обладатель серебряной и бронзовой медалей Олимпийских игр Алексей Воевода высказал своё мнение относительно дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Спортсмен подчеркнул, что верит в возможность фигуристки вернуться к профессиональному спорту после завершения срока её дисквалификации.

Алексей Воевода выразил уверенность, что на Россию часто оказывают давление и обвинения в нечестной игре. Он утверждает, что российские спортсмены являются самыми чистыми и честными.

Воевода подчеркнул, что в случае Камилы Валиевой есть множество возможностей для поддержания ее спортивной формы и участия в различных шоу-программах фигурного катания.

Алексей Воевода призвал запомнить, что решения международных органов не должны иметь приоритет для России. Самое важное — это собственные права и возможности спортсмена, пишет Газета.Ru.

"Валиева сможет вернуться. В фигурном катании есть все возможности для того, чтобы она в течение оставшихся двух лет поддерживала форму, участвовала в шоу-программах… Ей нельзя выступать на ледовых шоу? А кем это запрещено? Международным сообществом? Ну и пусть. Погодите: она катается в шоу, но не выступает же на официальных соревнованиях?" — сказал Воевода.

Камила Валиева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года. Она не сможет выступать на соревнованиях до декабря 2025 года.