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Максим Маринин считает, что юридические дела не делаются так, как это было с Валиевой

Чемпион ОИ Маринин считает, что Валиевой "конкретно и не занимались"

1:22
Спорт

Выдающийся фигурист и олимпийский чемпион Максим Маринин выразил своё негодование по поводу результата судебного процесса в деле Камилы Валиевой, фигуристки, дисквалифицированной на четыре года из-за допинга.

Чемпион ОИ Маринин считает, что Валиевой "конкретно и не занимались"
Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Маринин высказал мнение, что дело Валиевой было предвзято рассмотрено и ей вообще не было оказано должной поддержки.

Он сожалеет о том, что это отразилось на юной спортсменке, которой всего лишь 15 лет. Маринин считает, что аргументы, представленные защитой Валиевой, были неправдоподобными и непрофессиональными. Он утверждает, что такие правовые дела не должны рассматриваться таким образом.

"Доводы, которые стороной защиты были приведены… смешные и несерьезные. Юридические дела так не делаются. Я не буду сейчас кидать камень ни в чей огород. Мне искренне просто жаль девочку, потому что… Так получилось, что она стала козлом отпущения своего рода", — сказал Маринин в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Маринин отметил, что его главная забота — это сочувствие к Камиле Валиевой, так как считает её жертвой обстоятельств. Он убежден, что у неё будет светлое будущее и она сможет найти своё место в жизни вне фигурного катания. Маринин подчеркнул, что Камила не смогла раскрыть свой талант и потенциал в спорте, и он считает это несчастным обстоятельством.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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