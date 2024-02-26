Подъём колена в висе - суперупражнение, которое не только укрепит мышцы пресса, но и даст другие преимущества

Как выполнить подъём колена в висе

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Подъём колена в висе — упражнение для начинающих и среднего уровня, требующее минимального оборудования и отлично укрепляющее мышцы кора. В качестве бонуса висение на перекладине серьёзно повысит силу вашего хвата. Другие преимущества включают больший контроль осанки над туловищем и даже лучшую силу хвата, пишет barbend.com.

Фото: Self-photographed by Martin Rulsch, Wikimedia Commons is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как это сделать

Повисните на перекладине для подтягиваний хватом чуть шире, чем на ширине плеч.

Отведите лопатки назад и опустите их.

Сожмите ноги вместе и подтяните колени до уровня груди, не используя инерцию.

Медленно развернитесь и вернитесь в исходное положение.

Чтобы свести к минимуму раскачивания, поддерживайте постоянное напряжение в позвоночнике и верхней части спины.

Выполните три-четыре подхода до отказа.

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