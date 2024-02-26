Отличное упражнение на трицепс: выполняется с эспандером

Жим на трицепс с высоким наклоном коленями — один из самых простых способов тренировки трицепсов. При выполнении этого упражнения вы держите локти на одной линии с туловищем и опускаете руки вниз, удерживая ленту или трос, пишет menshealth.com.
Встаньте на колени на земле, бёдра на одной линии с туловищем, ягодичные мышцы и пресс напряжены, лопатки отведены назад, возьмитесь за два конца эспандера.
Держа кор напряжённым и не наклоняясь вперед, выпрямите правый локоть, напрягая трицепс, затем выпрямите левый локоть.
Держите левый локоть выпрямленным, выполняя 2 повторения правой рукой; выполните движение в обратном направлении.
Подходы и повторения: 3-4 подхода по 10-12 повторений на руку.
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