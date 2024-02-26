Биатлонистка из Италии Лиза Виттоцци настроена бороться за Кубок мира в этом сезоне

Биатлонистка из Италии Лиза Виттоцци призналась, что настроена на Кубок мира

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Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци заявила о намерении бороться за Кубок мира в текущем сезоне. Напомним, сейчас она находится на третьем позиции в общём зачёте. На чемпионате мира в Нове-Место она выиграла золотую и три серебряные медали.

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Спортсменка отметила, что в марте она всегда себя хорошо чувствует. Она осознаёт, что её навыки стрельбы и лыжного хода улучшились. Виттоцци призналась, что ощущает свой рост по сравнению с тем, какой она была пять лет назад.

Спортсменка также ответила на вопрос о продолжении карьеры после Олимпийских игр в Милане.

"Если бы я достигла своей олимпийской цели, думаю, я бы ушла на вершине. Я считаю, что лучше уйти победительницей, чем тянуть время и, возможно, стать одной из многих", — передаёт sports. ru слова Виттоцци.